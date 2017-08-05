Глава немецких либералов призвал развивать отношения с Россией

БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лидер немецких либералов, глава Свободной демократической партии и возможный участник будущей правительственной коалиции в Германии Кристиан Линднер призвал развивать отношения с Россией.

"Санкции не должны быть сняты только лишь тогда, когда минские мирные соглашения будут полностью реализованы. Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил Линднер в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung

"Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил политик.

По словам Линднера, политика "изменений через сближение", начатая при канцлере ФРГ Вилли Брандте и продолженная канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Гансом-Дитрихом Геншером, "необходима нам и сегодня".