Ливанская армия открыла огонь по позициям ИГ* на сирийской границе

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанские пограничники открыли огонь из артиллерийских орудий по местам скопления боевиков террористической группировки ИГ* на границе с Сирией, сообщил РИА Новости источник, приближенный к ливанскому движению "Хезболлах".
О результатах артобстрела источник не сообщил.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу заявил, что ливанская армия способна самостоятельно провести военную операцию по зачистке своих пограничных с Сирией территорий от ИГ*.
Группировка ИГ* контролирует на сегодняшний день 141 квадратный километр территории с ливанской стороны и 55 квадратных километров границы со стороны Сирии.
Ливанское движение "Хезболлах" с 21 июля сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсалем горный район Флита (сирийская территория)". Таким образом, полностью ликвидировано присутствие террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на территории Ливана.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.