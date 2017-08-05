Ливанская армия открыла огонь по позициям ИГ* на сирийской границе

Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе

Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанские пограничники открыли огонь из артиллерийских орудий по местам скопления боевиков террористической группировки ИГ* на границе с Сирией, сообщил РИА Новости источник, приближенный к ливанскому движению "Хезболлах".

"Ливанская армия открыла артиллерийский огонь по местам скопления ИГ в Карнет аль-Каф и Мухейрама в горном районе Раас-Баалбек",- сообщил собеседник агентства.

О результатах артобстрела источник не сообщил.

Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла в пятницу заявил, что ливанская армия способна самостоятельно провести военную операцию по зачистке своих пограничных с Сирией территорий от ИГ*.

Лидер ливанских шиитов отметил, что бойцы "Хезболлах" в свою очередь будут вести наступление совместно с сирийской армией на территории САР. Однако Насрулла добавил, что шииты готовы предоставить ливанской армии любую помощь в борьбе с ИГ*, если потребуется.

Группировка ИГ* контролирует на сегодняшний день 141 квадратный километр территории с ливанской стороны и 55 квадратных километров границы со стороны Сирии.

Ливанское движение "Хезболлах" с 21 июля сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусра"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсалем горный район Флита (сирийская территория)". Таким образом, полностью ликвидировано присутствие террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на территории Ливана.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.