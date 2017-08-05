В Мавритании пройдет референдум об празднении сената и изменении флага

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мавритания проголосует в субботу на референдуме по поводу конституционных поправок, которые в том числе могут упразднить сенат и изменить флаг страны, сообщает национальное агентство AMI.

Как сообщило агентство, голосование открылось в 07.00 по местному времени (10.00 мск) на всей территории страны. По его данным, явка с утра оказалась высокой, и голосующим приходится "стоять в долгих очередях, чтобы исполнить свой гражданский долг".

Поправки в конституцию ранее в этом году предложил президент страны Мохаммед ульд Абдель Азиз. Они прошли через нижнюю палату парламента, но сенат их не одобрил, после чего глава государства призвал организовать референдум.

Гражданам предлагается решить, нужно ли упразднить сенат и создать вместо него местные региональные советы, объединить ряд религиозных организаций в одну, а также добавить экологию в сферу работы социально-экономического совета. Во флаг страны предлагается добавить красные полосы сверху и снизу, которые будут символизировать кровь погибших борцов за независимость от Франции в 1960 году.

Как отмечает агентство Франс Пресс, голосовать в пользу поправок агитировали сторонники президента и несколько оппозиционных партий, против них — одна умеренная оппозиционная партия. Ряд партий и гражданских активистов организовали кампанию за бойкот референдума, чтобы низкой явкой подорвать его легитимность.

Представитель оппозиционной коалиции Мохамед Джамиль Мансур заявил телеканалу "Аль-Джазира", что президент стремится при помощи референдума позволить себе переизбраться на третий пятилетний срок. Глава государства, занимающий свой пост с 2008 года, назвал такие предположения лживыми.