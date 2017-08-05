Додон намерен блокировать законопроекты, ухудшающие отношения с Россией

КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен блокировать все возможные законопроекты, которые могут ухудшить отношения с РФ.

"В качестве президента Молдавии и на основании легитимного мандата, который мне доверил народ нашей страны, я буду отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможные законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемых парламентом, попытки правящей Демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией", — написал Додон на своей странице в соцести Facebook по итогам встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным в посольстве России в Иране.

По его словам, категорически неприемлемо "подрывать основы межгосударственных дипломатических отношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства". Додон отметил, что полномочия и ответственность президента в области внешней политики четко предусмотрены конституцией, а кардинальные решения, от которых зависит будущее двухсторонних отношений со стратегическими партнерами, должны приниматься только по согласованию с главой республики и обсуждаться на заседаниях высшего совета безопасности страны.

"Осознав беспрецедентную, грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм агрессивную политику молдавского правительства, призываю наших российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", — отметил Додон.

Ранее правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии. В министерстве заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе.