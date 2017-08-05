Boeing для главы США потребует системы боевого управления, заявил эксперт

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Два пассажирских самолета Boeing 747-8, построенные по заказу российской авиакомпании "Трансаэро" и приобретаемые для перевозки президента США, не нуждаются в значительной переделке, но потребуют оснащения системами бортовой обороны, связи и боевого управления, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
"Я так понимаю, что не требуется переделка планера самого самолета. Оснастить необходимыми системами пассажирский лайнер такого класса — это дешевле, чем построить президентский самолет с нуля", — заявил РИА Новости в субботу Мураховский.
По его словам, лайнер будет оборудован уже существующими системами и комплексами, которые необходимы для работы воздушного командного пункта.
"Что касается бортового комплекса обороны, который ставится на американский президентский самолет, известно, что там идет система обнаружения всяких источников облучения — радиолокационного, лазерного и других. И соответствующие ловушки могут там отстреливаться. Остальное касается условий пребывания и развертывания, скажем так, штаба. Это — офицеры, которые работают с системой боевого управления, связисты соответствующие", — добавил Мураховский.