Boeing для главы США потребует системы боевого управления, заявил эксперт

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Два пассажирских самолета Boeing 747-8, построенные по заказу российской авиакомпании "Трансаэро" и приобретаемые для перевозки президента США, не нуждаются в значительной переделке, но потребуют оснащения системами бортовой обороны, связи и боевого управления, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По сообщению агентства Блумберг, ВВС США договорились с компанией Boeing о приобретении для перевозки президента страны Дональда Трампа двух самолетов Boeing 747-8, построенных по заказу прекратившей операционную деятельность в 2015 году "Трансаэро". СМИ отмечают, что покупка уже готовых самолетов удешевит программу по созданию новых президентских лайнеров, но чтобы стать первым и вторым бортами США им предстоит существенная модификация.

"Я так понимаю, что не требуется переделка планера самого самолета. Оснастить необходимыми системами пассажирский лайнер такого класса — это дешевле, чем построить президентский самолет с нуля", — заявил РИА Новости в субботу Мураховский.

По его словам, лайнер будет оборудован уже существующими системами и комплексами, которые необходимы для работы воздушного командного пункта.

"Надо понимать, что самолет президента США оборудуется не только всеми возможными каналами связи — спутниковой, ультракоротковолновой, КВ-диапазона, но и системами боевого управления, с которыми работает "ядерный чемоданчик". Это вещи, скажем так, недешевые. Но у США спутниковая группировка развитая, включая спутники связи, поэтому все отработано и каких-то новых разработок не понадобится. Изготовят комплект оборудования и поставят на борт ", — пояснил эксперт.

"Что касается бортового комплекса обороны, который ставится на американский президентский самолет, известно, что там идет система обнаружения всяких источников облучения — радиолокационного, лазерного и других. И соответствующие ловушки могут там отстреливаться. Остальное касается условий пребывания и развертывания, скажем так, штаба. Это — офицеры, которые работают с системой боевого управления, связисты соответствующие", — добавил Мураховский.