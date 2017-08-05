Один человек погиб, один пострадал из-за тайфуна "Нору" в Японии

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Один человек погиб, еще один пострадавший находится без сознания в результате обрушившегося на южные острова Японии сильного тайфуна "Нору", сообщила телекомпания NHK.

Мужчина 67 лет на острове Якусима закрывал ставни и был сбит с ног сильным шквалистым ветром. Мужчина скончался в больнице.

Еще один мужчина 84 лет был найден в море на острове Танэгасима. Он пошел посмотреть состояние корабля на причале, но тоже был сбит с ног сильным порывом ветра и упал в море. Мужчина находится без сознания.

Из-за тайфуна более 14 тысяч семей в префектуре Кагосима на юге Японии остались без света.

Тайфун обрушился на острова Якусима, Танэгасима, Амами, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, такой интенсивности ливень случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду. Тайфун движется на северо-восток очень медленно, в результате возникает эффект его "зависания" над одной и той же областью, а это означает, что ненастная погода продлится дольше обычного.

Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре — до 35 метров в секунду, при порывах — до 50 метров в секунду.

Как ожидается, к воскресенью тайфун достигнет острова Кюсю. Если он не изменит направления, в понедельник и вторник он обрушится на основной японский остров Хонсю, затронет Токио.