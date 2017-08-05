Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, в День воздушных сил Украины, совершил полет на истребителе МиГ-29.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Самолетом МиГ-29 прибыл на военный аэродром Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня воздушных сил. Искренне благодарю за безупречную воинскую службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба", — говорится в сообщении президента.

Также он написал, что по случаю Дня воздушных Сил ВСУ поздравляет военных летчиков с праздником.

Украинский телеканал "112 Украина" показал фрагмент трансляции, на кадрах президент находился уже в приземлившемся истребителе.

Видно, что Порошенко сидит на месте, которое расположено за пилотом.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, экипаж — один или два человека.