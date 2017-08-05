Кисляк рассказал о темах беседы, которая привела к отставке Флинна

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Посол России в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле, заявил, что общался с Флинном "о самых простых вещах" и не обсуждал никаких секретов.

"Общались мы о самых простых вещах… Но общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов, во всяком случае с нашей стороны, не было", — сказал Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24"

"Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США — прежде всего, терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались", — отметил он.

Дипломат также отметил, что у него были инструкции из Москвы ни с кем в США не обсуждать тему антироссийских санкций. "И будьте уверены, я свои инструкции выполнял честно", — добавил Кисляк.

Комментировать отставку Флинна он не стал. "Я не буду комментировать увольнения, отставки, потому что это внутренне дело американцев", — сказал дипломат.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что соратник Дональда Трампа обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.