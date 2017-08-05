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В мире

Нажива для военных: Пентагон намерен передать Киеву противотанковые ракеты

13:0005.08.2017
(обновлено: 13:01 05.08.2017)
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© Фото : MoD/Crown copyright 2015 Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС СШАПротивотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Министерство обороны США направило в Белый дом официальную рекомендацию поставить Украине высокотехнологичные образцы противотанкового оружия. Как сообщают источники американского телеканала NBC News, речь идет о комплексах Javelin на сумму около 50 миллионов долларов.

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin. Архивное фото.
© Фото : Public domain
СМИ: Пентагон рекомендовал Трампу передать Украине противотанковое оружие

"Правильный ход"

Окончательное решение по вопросу еще не принято администрацией президента США Дональда Трампа, но военные настаивают на передаче. По информации издания, американские власти обсуждают, как передавать комплексы Киеву — напрямую или через посредника, а также оценивают, смогут ли они обучить украинских военных обращаться с таким вооружением.

"Это правильный ход. Я вижу здесь явное влияние министра обороны Джеймса Мэттиса", — заявил NBC News адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

По словам бывшего военного, поставки комплексов "усилят способности Украины к сдерживанию" и "заставят российских агрессоров подумать, прежде чем использовать свое наступательное оружие".

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Захарченко прокомментировал возможные поставки американского оружия Киеву
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах писала, что план поставок Пентагон разрабатывал в связке с Госдепартаментом. Сообщалось, что противотанковые ракеты (а помимо них, вероятно, и средства противовоздушной обороны), планируется разместить в местах, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта". Мотив такого позиционирования — "ограничить риски эскалации" и оградить Киев от очевидной критики за "наступательные действия". При этом Вашингтон сохраняет за собой право отозвать техническую помощь, если украинские военные будут использовать ее ненадлежащим образом.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса подчеркнула, что США не исключают поставок летальных орудий. Источники газеты утверждают, что глава ведомства Джеймс Мэттис эти шаги поддержал, тогда как Белый дом не в курсе планов американских военных.

Инструктаж за счет Киева

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне Александра Шерина, американцы намерены извлечь из внутриукраинского конфликта максимальную выгоду.

"США стремятся удержать за собой позицию страны, которая сегодня находится на первом месте в мире по объёму продажи вооружения и получения от этого прибыли. Американцы, как и их президент, во все времена были абсолютно материальной нацией. Они делают всё исключительно в интересах своего государства, даже если это наступает на интересы других стран. Это обычная попытка продажи соответствующего вооружения под надуманным предлогом борьбы против внешней агрессии", — заявил Шерин в интервью RT.

Собеседник агентства отметил, что вместе с оружием на территорию Украины наверняка прибудут и американские инструкторы, которые получают большие зарплаты, зачастую, за счет принимающей стороны. В таком случае Киев потратит на покупку вооружения деньги, которые следовало бы направить на социальные нужды, однако и этот шаг не поможет украинским властям в нападках на Россию, считает депутат.

Болгарский след

В ДНР ранее утверждали, что США и страны НАТО уже давно нелегально поставляют оружие украинским силовикам.

Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Пентагон и Госдеп планируют утопить Украину в крови

"Неофициальные поставки оружия и боеприпасов из США и НАТО давно уже осуществляются украинским вооруженным силам. Один из последних подтверждающих фактов — это осколочные гранаты к РПГ-7 болгарского производства, которыми подразделения ВСУ с позиций в районе Авдеевки в ночь с 30 на 31 июля обстреляли район, прилегающий к городу Ясиноватая", — сказал заместитель командира оперативного командования самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

Басурин подчеркнул, что Болгария — страна НАТО, и наличие подобных боеприпасов в арсенале ВСУ говрит в пользу его утверждения о нелегальных поставках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Песков прокомментировал возможные поставки Украине американского оружия
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказывается большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что поставки оружия на Украину — очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

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В мире
Комментарии
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Популярные комментарииВсе комментарии
akhmadyanov2016
А оно дойдёт до ВСУ это вооружение? Продадут по дороге,а остатки ополченцам на еду поменяют?
14:01
05.08.2017
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