Кисляк о запрете общаться с новой администрацией США: звучит карикатурно

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле, заявил, что считает "карикатурными" заявления американской стороны, что представители избранной администрации не могут общаться с иностранными дипломатами.

"Все, что вы сейчас говорите, настолько карикатурно звучит для жизни дипломата. Как это может быть, что дипломату запрещено общаться с представителями избранной администрации? Любой дипломат – российский, не российский — работает над тем, чтобы лучше понять политику страны, где он работает, чтобы лучше разобраться относительно того, с чем идет новая администрация, чтобы понимать, как и где выстраивать взаимодействие, если оно возможно. Это работа, которую делают не только российские дипломаты, но и все мои коллеги. Все абсолютно", — сказал Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.