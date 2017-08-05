Кисляк рассказал о трудностях работы российских дипломатов в США

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Официальные контакты российских дипломатов в США затруднены — это является следствием "токсичной атмосферы" созданной вокруг дипмиссии России, заявил в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия24" посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

"Контакты сейчас у нас, конечно, затруднены. Когда я уезжал, протокольные контакты оказались менее симпатичны, чем я рассчитывал. Я не воспринимаю это как личное. Это общетоксичная атмосфера, которая создана вокруг нас, которая создана вокруг посольства, которая была создана вообще вокруг русских", — сказал Кисляк.