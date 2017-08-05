ЦБ Азербайджана ожидает положительный эффект от роста экономики России

БАКУ, 5 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Рост экономики России в 2017 году на 1,4% повлияет и на другие страны, в частности, Азербайджан, говорится в обзоре денежной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за январь-июнь 2017 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП страны на 2017 год составляет 2%.

Как сообщает регулятор, по сравнению с прошлым годом экономические прогнозы в странах СНГ, ряд которых является торговым партнером Азербайджана, улучшились.

По данным ЦБА, в 2017 году рост экономики в этих странах составит 1,7%.

"Ожидается, что в 2017 году российская экономика, которая переживает спад в течение двух лет, вырастет на 1,4%. Улучшение финансового состояния, оживление общего спроса и стабильные цены на нефть и газ являются основным фактором восстановления экономически. Ожидается, что процесс восстановления в России положительно повлияет на другие страны посредством инвестиций, торговых каналов", — отмечено в обзоре.