GM отзывает 800 тысяч автомобилей из-за проблем с рулевым управлением

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американский автогигант General Motors (GM) отзывает по всему миру порядка 800 тысяч автомобилей Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 из-за проблем с рулевым управлением, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Компания сообщила, что электроусилитель руля на этих автомобилях может временно выходить из строя — особенно во время маневров на небольшой скорости. Если такое происходит, водитель может потерять контроль над управлением автомобиля.

Отзыв касается моделей 2014 года. Большая часть автомобилей была продана в США, однако примерно 100 тысяч транспортных средств на других рынках.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В GM работают около 225 тысяч человек.