GM отзывает 800 тысяч автомобилей из-за проблем с рулевым управлением

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американский автогигант General Motors (GM) отзывает по всему миру порядка 800 тысяч автомобилей Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500 из-за проблем с рулевым управлением, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Отзыв касается моделей 2014 года. Большая часть автомобилей была продана в США, однако примерно 100 тысяч транспортных средств на других рынках.
GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В GM работают около 225 тысяч человек.