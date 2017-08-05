Спасательный вертолет разбился в Альпах, пытаясь эвакуировать альпиниста

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасательный вертолет потерпел крушение, пытаясь эвакуировать почувствовавшего себя плохо альпиниста с самого высокого пика австрийских Альп – горы Гросглокнер, пишет Daily Telegraph.

Инцидент снял на камеру скалолаз с соседней вершины. На кадрах видно, как пилот теряет управление вертолетом после того, как в него садится человек. Воздушное судно начинается вертеться, чуть не задевая лопастями сотрудника спасательной службы, а затем разбивается о скалу.

Несмотря на ЧП, никто из находящихся на борту сильно не пострадал, небольшие повреждения получил лишь медицинский работник, пишет издание.