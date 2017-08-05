Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

АНКАРА, 5 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом в провинции Амасья на севере Турции, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в субботу.

Как ранее в субботу передал телеканал NTV, рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Самсун, съехал с трассы и перевернулся в районе города Мерзифон. По последним данным, в результате аварии 6 человек погибли и 36 ранены. Пострадавшие доставлены в больницы. Начато расследование причин аварии.

"По имеющимся у нас данным, россияне в аварии не пострадали", — сообщила собеседница агентства.

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