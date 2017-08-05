На Украине завели уголовное дело на группу Scooter за посещение Крыма

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело на немецкую музыкальную группу Scooter за выступление в Крыму, сообщает украинское "Общественное радио".

Прокуратура Автономной Республики Крым (структурное подразделение украинской генпрокуратуры) открыла уголовное дело после обращения одного из депутатов Верховной рады.

Музыкантам выдвинули обвинение по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Участникам группы грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает "Общественное радио".

Группа Scooter приехала на полуостров для участия в фестивале ZBFest, который проходит в Балаклаве. По данным немецкого таблоида "Bild", украинские власти предупреждали музыкантов о возможных последствиях посещения Крыма. Как сообщало издание, участникам группы грозят штрафные санкции, в частности, запрет на въезд на Украину. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева.

Кроме того, накануне стало известно, что музыканты попали в базу украинского сайта "Миротворец", скандально известного публикациями с конфиденциальными данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также российских и украинских деятелей культуры.

В июле сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица выступил со своей группой The No Smoking Orchestra в Ялте. Деятель искусства посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, которые не признают полуостров частью России. За посещение Крыма и свои высказывания Кустурица попал в базу сайта "Миротворец" и подвергся критике со стороны украинских властей.

Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.