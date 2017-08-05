Российские военные ликвидируют последствия взрыва на складе в Абхазии

ПРИМОРСКОЕ (Абхазия), 5 авг — РИА Новости. Российские солдаты и саперы продолжают ликвидировать последствия взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское в Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморском прогремели взрывы. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека, ранены 27 граждан России. Две жительницы Петербурга — Елена Полякова и Елена Тимофеева — погибли.

Российские военнослужащие привезли пленку, которой они заклеивают окна окрестных домов, пострадавших от взрывов. Неподалеку от взорвавшегося склада находятся две пятиэтажки и множество домов частного сектора, окна и двери которых были выбиты взрывной волной.

Одновременно с этим российские саперы продолжают поиск и сбор снарядов и осколков, разлетевшихся после взрывов. На дороге из поселка Приморский в сторону складов попадаются многочисленные снаряды и мины. Саперы предупреждают местных жителей, чтобы они не прикасались к взрывоопасным предметам.

В то же время разрывы снарядов прекратились, горение травы и кустов, которое, предположительно, стало причиной взрыва также прекратилось.