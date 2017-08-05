Украина осуществила первую выплату МВФ по программе stand by в $450 млн

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand by в размере 450 миллионов, сообщил сайт "Громадського" ("Общественного ТВ") со ссылкой на представителя Нацбанка Украины.

"Действительно, начались выплаты по программе stand by, первый платеж уже был перечислен. В целом объем выплат перед МВФ – как по основной сумме долга, так и процентов по долгу – составляет около 1 миллиарда долларов в августе–декабре этого года и не представляет угрозы для объема международных резервов", – сообщил собеседник издания.

Ранее в ЦБ Украины заявляли, что без поддержки МВФ и других международных доноров его золотовалютные резервы в этом году начнут уменьшаться, поскольку в 2017 году Украине нужно не только осуществлять платежи по внешнему долгу на сумму около 1,6 миллиарда долларов, но и возвращать МВФ более 1 миллиарда долларов по программе stand by.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Она была призвана заменить программу stand by, одобренную МВФ в 2014 году. Программа stand by в размере 17,1 миллиарда долларов была рассчитана на два года. Из этой суммы 4,6 миллиарда долларов Киев получил в 2014 году.

В марте 2015 года был перечислен первый транш по новой программе в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Затем фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

В 2016 году Украина получила пока только один транш в 1 миллиард долларов в апреле, получение следующего транша в 1,9 миллиарда долларов затягивается как минимум до осени из-за задержки принятия Киевом земельной реформы. В соответствии с этим Нацбанк изменил прогноз финансирования от МВФ в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год.