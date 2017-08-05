В Турции перевернулся автобус, пять человек погибли, 36 ранены

АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в провинции Амасья на севере Турции, еще 36 получили ранения, передает в субботу телеканал NTV.

Сообщается, что рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Самсун, съехал с трассы и перевернулся в районе города Мерзифон.

​Пострадавшие доставлены в больницы. Начато расследование причин аварии.