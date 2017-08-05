АНКАРА, 5 авг — РИА Новости. По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в провинции Амасья на севере Турции, еще 36 получили ранения, передает в субботу телеканал NTV.
Сообщается, что рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Самсун, съехал с трассы и перевернулся в районе города Мерзифон.
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölühttps://t.co/6W1FYI4Nu1 pic.twitter.com/llD8l9rfE8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 5 августа 2017 г.
Пострадавшие доставлены в больницы. Начато расследование причин аварии.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.. pic.twitter.com/PJXhc08uXm— #ASİRUH#NEWS#64K🔙 (@asiruh266_) 5 августа 2017 г.