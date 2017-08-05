Во Львове полиция штурмом освободила заложников в психбольнице

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Патрульные полицейские освободили во Львове заложников, которых захватил пациент психиатрической больницы, при этом пострадали 15 человек — 10 пациентов и пять полицейских, сообщила львовская патрульная полиция в Facebook.

"Патрульные локализовали злоумышленника и освободили людей: десять получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое из которых в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером в пятницу. Во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника львовской психиатрической больницы о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу. На место происшествия сразу прибыли сотрудники управления патрульной полиции Львова, при этом командир второго батальона Роман Блихарский принял решение о штурме заблокированного помещения.

Сообщается, что патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников, при этом во время штурма пять полицейских пострадали.

"Личность злоумышленника установлена — это 30-летний львовянин, который по решению суда от 2013 до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Немногим больше месяца назад мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников опять был помещен в медицинское учреждение. Около 19:00 (время совпадает с мск) мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна мужчина травмировал десятерых пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", — сообщил заместитель начальника главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

По данным полиции, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции и сотрудники других служб, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации согласно нормам Уголовного кодекса Украины.