Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве Халупского

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Владислава Халупского, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос США о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 миллионов долларов", — написал он.

Гражданин США Халупский был задержан в Одессе в феврале, где суд отправил его под домашний арест, в США его разыскивали за крупнейшую кибераферу — кражу и торговлю 150 тысячами пресс-релизов известных компаний, а также за причастность к беспрецедентной кибератаке на 100 миллионов долларов.

Летом 2016 года в США были арестованы пять хакеров из России и Украины, которые подозревались в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Еще четверо участников преступной группы, среди которых был Халупский, были объявлены в международный розыск.