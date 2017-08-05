Шесть пострадавших в ДТП в Киргизии доставили самолетом в Ташкент

ТАШКЕНТ, 5 авг — РИА Новости. Военно-транспортный самолет министерства обороны Узбекистана в субботу утром доставил в Ташкент шесть граждан Узбекистана, в том числе трех детей, пострадавших в пятницу в ДТП на курортном побережье Иссык-Куля, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В четверг на побережье озера Иссык-Куль в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковой машины пострадали 10 человек. В микроавтобусе находились 11 человек — участники детского танцевального коллектива из Узбекистана в сопровождении взрослых. По данным МИД Узбекистана, в ДТП пострадали шесть граждан республики, в том числе три ребенка, все они были доставлены в территориальную больницу города Балыкчи.

При осмотре пострадавших на месте ДТП у киргизских врачей особую тревогу вызывало состояние мальчика 2006 года рождения, 3 августа ему сделали хирургическую операцию. Остальные пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести, уточняет МЧС.

По решению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, правительство направило 5 августа спецрейсом в Тамчи (аэропорт в курортной зоне Иссык-Куля) врачей республиканского центра экстренной медицинской помощи, уточняет МЧС. "Посольство Республики Узбекистан приняло все необходимые меры для скорейшей доставки наших граждан на борт самолета", — добавили в МЧС.

"5 августа в 08.30 (6.30 мск) спецборт минобороны Республики Узбекистан доставил в Ташкент шесть пострадавших граждан Республики Узбекистан", — говорится в сообщении. По данным МЧС, все они размещены в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, где сейчас получают необходимое лечение под наблюдением врачей центра.

МИД Узбекистана в официальном сообщении в субботу выразил благодарность представителям республиканских и местных органов власти, медицинских учреждений Киргизии "за оказание медицинской помощи узбекским гражданам, оперативное решение вопросов пролета узбекского самолета в аэропорт Тамчи и обратно".