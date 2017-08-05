В ЛНР заявили о девяти обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За минувшие сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ, РПГ), БМП и стрелковое оружие", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 189 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Калиново, Первомайск, Лозовое, Красный Яр, Сокольники.

"Пострадавших среди военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 38 раз открывали огонь по их позициям, трое военных ранены, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "38 раз нарушили перемирие", "трое украинских военных получили ранения". По утверждениям украинских военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, минометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Зайцева, Каменки, Луганского и Невельского.

На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из различных видов оружия по позициям в районе Новоалександровки и Донца. В пресс-центре также заявляют, что на мариупольском направлении из гранатометов ополченцы обстреляли Лебединское и Широкино.