В ЛНР заявили о девяти обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 189 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Калиново, Первомайск, Лозовое, Красный Яр, Сокольники.
"Пострадавших среди военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 38 раз открывали огонь по их позициям, трое военных ранены, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.
На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из различных видов оружия по позициям в районе Новоалександровки и Донца. В пресс-центре также заявляют, что на мариупольском направлении из гранатометов ополченцы обстреляли Лебединское и Широкино.