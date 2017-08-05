В Японии 11 тысяч семей остались без электричества из-за сильного тайфуна

ТОКИО, 5 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Сильный тайфун "Нору", которому в Японии присвоен порядковый номер пять, обрушился на южную префектуру Кагосима в Японии, без света остались 11 тысяч семей, сообщила энергетическая компания Kyushu Electric Power, которая обслуживает этот регион.
Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – до 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.
Как ожидается, к воскресенью тайфун достигнет острова Кюсю. Если он не изменит направления, в понедельник и вторник он обрушится на основной японский остров Хонсю, затронет Токио.