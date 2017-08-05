Экс-главу набсовета China Development Bank осудили за коррупцию

ПЕКИН, 5 авг— РИА Новости, Анна Раткогло. Народный суд средней ступени города Баодин китайской провинции Хэбэй приговорил бывшего председателя наблюдательного совета Государственного банка развития Китая (China Development Bank) Яо Чжунминя к 14 годам заключения и штрафу в 3,5 миллиона юаней (520 тысяч долларов) по обвинению в коррупции, говорится в заявлении на сайте суда.

В документах суда сообщается, что Яо Чжунминь признан виновным в получении взяток в размере 36 миллионов юаней (5,4 миллиона долларов). Суд не стал смягчать наказание даже несмотря на полное признание и раскаяние Яо Чжунминя в своих преступлениях.

В начале июня прошлого года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала внутрипартийное расследование в отношении экс-председателя набсовета Государственного банка развития Кита Яо Чжунминя по подозрению в "серьезном нарушении дисциплины". Такая формулировка обычно используется для антикоррупционных дел. В сентябре его исключили из партии и уволили с госслужбы.

Государственный банк развития Китая является ведущим финансовым институтом развития КНР, который функционирует в форме государственной акционерной компании и полностью принадлежащей государству.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.