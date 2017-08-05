Экс-главу набсовета China Development Bank осудили за коррупцию

ПЕКИН, 5 авг— РИА Новости, Анна Раткогло. Народный суд средней ступени города Баодин китайской провинции Хэбэй приговорил бывшего председателя наблюдательного совета Государственного банка развития Китая (China Development Bank) Яо Чжунминя к 14 годам заключения и штрафу в 3,5 миллиона юаней (520 тысяч долларов) по обвинению в коррупции, говорится в заявлении на сайте суда.
В начале июня прошлого года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины начала внутрипартийное расследование в отношении экс-председателя набсовета Государственного банка развития Кита Яо Чжунминя по подозрению в "серьезном нарушении дисциплины". Такая формулировка обычно используется для антикоррупционных дел. В сентябре его исключили из партии и уволили с госслужбы.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.