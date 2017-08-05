Нейтрализовавший вирус WannaCry эксперт признался в создании вируса Kronos

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Нейтрализовавший вирус WannaCry британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс признался в создании программы, способной считывать банковские данные, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление прокурора Дэна Коухига в ходе судебного слушания.
Ранее суд Лас-Вегаса установил залог в 30 тысяч долларов за освобождение Хатчинса.
Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.