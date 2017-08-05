На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,0

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 00.30 по времени UTC (03.30 мск). Эпицентр располагался в 86 километрах к юго-востоку от города Коронодаль. Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.