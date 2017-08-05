МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Популярный в Китае мессенджер QQ интернет-гиганта Tencent отключил от сети двух чат-ботов – виртуальных собеседников – из-за критики в адрес Коммунистической партии Китая, пишет издание The Telegraph.

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Чат-ботыстали давать "непатриотичные" ответы. В частности, на вопрос "Нравится ли тебе Коммунистическая партия?"один из ботов ответил "Нет", а другой заявил, что "моя китайская мечта – уехать в Америку".

Виртуальные собеседники также поставили под сомнение политику, проводимую Коммунистической партией, охарактеризовав ее как "коррумпированную" и "бездарную".