В США установили залог за освобождение нейтрализовавшего WannaCry эксперта

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Суд Лас-Вегаса установил залог в 30 тысяч долларов за освобождение эксперта, который ранее помог нейтрализовать вирус WannaCry, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, адвокат 23-летнего Маркуса Хатчинса Адриан Лобо заявила, что программист не сможет выйти из тюрьмы сегодня, так как защита не успела внести залог до закрытия бухгалтерии суда. Она также добавила, что Хатчинс "чувствует себя хорошо и осмысливает, что происходит", так как все случившиеся было для него "неожиданностью".

Как сообщается, в случае освобождения эксперту из Великобритании будет запрещено пользоваться компьютером, его доступ в интернет будет закрыт.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена.

Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.