Во французском зоопарке впервые появились на свет детеныши панды

ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости, Виктория Иванова. Двое детенышей панды появились на свет во французском зоопарке Боваль (Beauval), медвежата родились во Франции впервые, передает портал France Info.

Радостное событие произошло в пятницу вечером. Детеныши панды появились на свет с интервалом в несколько минут.

Сообщается, что мама-панда по имени Хуан Хуан (Huan Huan) вскоре после рождения детей стала активно заботиться о младшем малыше. "Она его облизывает и берет в лапы, но оставила без внимания первого новорожденного, как часто бывает в природе. Этот малыш был сразу помещен в кувез. Он дышит, но он слабенький и его жизнь все еще под угрозой", — отмечает портал.

Большая панда — неофициальный символ Китая. В настоящее время за пределами КНР панды проживают всего в 22 зоосадах мира. Хуан Хуан, которой скоро исполнится 9 лет, была передана Франции на срок в 10 лет в 2012 году. Зоопарк Боваль является самым популярным во Франции, в 2016 году его посетило около 1,5 миллиона человек.