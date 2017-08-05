США официально уведомили ООН о желании выйти из Парижского соглашения

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями, сообщил в пятницу госдепартамент США.
В госдепе отмечают, что, как ранее заявил президент Дональд Трамп, они "открыты к тому, чтобы вновь вступить в Соглашение, если будут созданы более выгодные для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков условия".
В заявлении говорится, что США продолжат работать над сокращением парниковых газов за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий, а также сотрудничать с другими странами над тем, чтобы обеспечить им доступ и использование ископаемых видов топлива более чистым и эффективным способом, внедрять возобновляемые и чистые источники энергии.
В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.