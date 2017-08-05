Корсиканские сепаратисты: угроза для Макрона, союзники для Донбасса

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Наряду с шотландскими и каталонскими сепаратистами, сторонники независимости Корсики — третья влиятельная сила, добивающаяся пересмотра границ внутри Европейского союза. Выборы 2017 года позволили борцам за независимость, скептически настроенным к президенту Макрону, существенно укрепить свои позиции. На острове, 20% жителей которого официально признаны бедными, возмущены "колонизацией", которую якобы проводит Париж. Сопротивляющиеся переезду зажиточных пенсионеров и мусульманских мигрантов сепаратисты в 2017 году вновь надели маски на лица. Группировка сепаратистов пригрозила Макрону возмездием, если политика его предшественника Франсуа Олланда продолжится.
Корсиканские сепаратисты едут в Донбасс
В интервью газете Libération Симеони объясняет, что новый президент Франции Эммануэль Макрон попросту игнорирует проблему. Молчание Макрона продолжает линию, выработанную премьер-министром в правительстве Франсуа Олланда Мануэлем Вальсом, всегда говорившим островитянам "нет". При его правлении надежды корсиканского языка на официальный статус были похоронены по решению французского сената, отказавшего всем местным наречиям, в том числе и корсиканскому, в праве на использование в государственных делах. Несмотря на обещание экс-премьера Лионеля Жоспена, Париж уже более 18 лет не ратифицирует Европейскую хартию о языках меньшинств 1992 года, которую обещал принять еще в 1999 году.
Восстание в Донбассе, приведшее к появлению двух непризнанных республик, вызвало отклик у консервативных корсиканцев, надеющихся на пересмотр статуса острова и повышение статуса местного языка. В интервью РИА Новости местный политик Тьерри Бьяджи рассказал, что делегация его единомышленников посетила ЛНР в 2016 году. "Можно спросить: откуда у корсиканцев теплые чувства к Новороссии, к русскому миру в целом? Дело в том, что корсиканский народ не дал глобализации подчинить себя. Мы сохранили нашу христианскую культуру, традиционные ценности и страстную любовь к родине своих предков. Это сближает нас с Россией, ведущей борьбу за то, чтобы у мира было много полюсов", — говорит Бьяджи. По поручению политика представитель корсиканцев Винсан Перфетти участвовал в программе по передаче гуманитарной помощи жителям Донбасса, подтвердили РИА Новости в ЛНР.
Не нужен нам берег французский
При повторении невыгодного для себя результата Париж может сыграть и на противоречиях, которые возникают между умеренными и радикальными силами на острове. "Корсиканский национализм распадается на сторонников автономии и на сепаратистов. Сегодня они вместе правят в парламенте, однако к выборам готовятся по отдельности", — рассказал в интервью РИА Новости глава Ассоциации русско-корсиканской дружбы Жан Майборода.
По его словам, угрозы Макрону, с которыми выступили неизвестные борцы за независимость, разделили политиков острова. "Симеони, глава умеренных, открестился от этой декларации. Таламони не стал одобрять ее, но, как кажется, его единомышленники поддерживают связи с этими людьми", — считает эксперт.
Между тем у Симеони тоже имелись связи с самыми радикальными сепаратистами на острове: адвокат по профессии, будущий политик защищал на суде Ивана Колонну, террориста, застрелившего префекта Корсики Клода Эриньяка в 1998 году.
Тень Макрона над Островом красоты
Сегодня, как говорит Майборода, политический класс Корсики не приемлет насильственных методов и опасается компрометации своего дела экстремистами. Однако появление на горизонте Макрона ставит мирную автономизацию Корсики под сомнение, ведь президент Франции известен своим нежеланием идти на уступки. Тем более что, в отличие от своего предшественника Олланда (тот упоминал официальный статус корсиканского), Макрон островитянам ничего не обещал.