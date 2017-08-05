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В мире

Корсиканские сепаратисты: угроза для Макрона, союзники для Донбасса

08:0005.08.2017
(обновлено: 08:26 05.08.2017)
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© AFP 2017 / Pascal Pochard-CasabiancaМолодые люди бросают Коктейли Молотова в полицейских. Остров Корсика, 15 декабря 2016Молодые люди бросают Коктейли Молотова в полицейских. Остров Корсика, 15 декабря 2016
© AFP 2017 / Pascal Pochard-Casabianca

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Наряду с шотландскими и каталонскими сепаратистами, сторонники независимости Корсики — третья влиятельная сила, добивающаяся пересмотра границ внутри Европейского союза. Выборы 2017 года позволили борцам за независимость, скептически настроенным к президенту Макрону, существенно укрепить свои позиции. На острове, 20% жителей которого официально признаны бедными, возмущены "колонизацией", которую якобы проводит Париж. Сопротивляющиеся переезду зажиточных пенсионеров и мусульманских мигрантов сепаратисты в 2017 году вновь надели маски на лица. Группировка сепаратистов пригрозила Макрону возмездием, если политика его предшественника Франсуа Олланда продолжится.

© AP Photo / Jean-Pierre BelzitДемонстранты занимают корсиканскую ассамблею в Аяччо. Корсика,12 января 2008 года
© AP Photo / Jean-Pierre Belzit
Демонстранты занимают корсиканскую ассамблею в Аяччо. Корсика,12 января 2008 года

Корсиканские сепаратисты едут в Донбасс

Наполеон Бонапарт. Архивное фото
© Фото : Public domain
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Сторонники пересмотра внутриевропейских границ, корсиканские ультраправые в основном выступают за борьбу мирным путем. В 2015 году лидер сепаратистов Жан-Ги Таламони заключил союз с более умеренными автономистами Жилля Симеони, благодаря которому добился победы на выборах. Симеони и Таламони распределили между собой посты председателя администрации и спикера, сформировав единую команду для переговоров с Парижем. Программа обеих сил содержит общие пункты: признание государственного статуса корсиканского языка, введение понятия "корсиканский народ" в законодательство, амнистия политических активистов, оказавшихся в тюрьмах, борьба со скупкой земли на острове. По большинству этих пунктов Париж не хочет переговоров. В столице Франции уверены, что единственным приемлемым решением является сохранение status quo.

В интервью газете Libération Симеони объясняет, что новый президент Франции Эммануэль Макрон попросту игнорирует проблему. Молчание Макрона продолжает линию, выработанную премьер-министром в правительстве Франсуа Олланда Мануэлем Вальсом, всегда говорившим островитянам "нет". При его правлении надежды корсиканского языка на официальный статус были похоронены по решению французского сената, отказавшего всем местным наречиям, в том числе и корсиканскому, в праве на использование в государственных делах. Несмотря на обещание экс-премьера Лионеля Жоспена, Париж уже более 18 лет не ратифицирует Европейскую хартию о языках меньшинств 1992 года, которую обещал принять еще в 1999 году.

Восстание в Донбассе, приведшее к появлению двух непризнанных республик, вызвало отклик у консервативных корсиканцев, надеющихся на пересмотр статуса острова и повышение статуса местного языка. В интервью РИА Новости местный политик Тьерри Бьяджи рассказал, что делегация его единомышленников посетила ЛНР в 2016 году. "Можно спросить: откуда у корсиканцев теплые чувства к Новороссии, к русскому миру в целом? Дело в том, что корсиканский народ не дал глобализации подчинить себя. Мы сохранили нашу христианскую культуру, традиционные ценности и страстную любовь к родине своих предков. Это сближает нас с Россией, ведущей борьбу за то, чтобы у мира было много полюсов", — говорит Бьяджи. По поручению политика представитель корсиканцев Винсан Перфетти участвовал в программе по передаче гуманитарной помощи жителям Донбасса, подтвердили РИА Новости в ЛНР.

© Фото : Вита ИвановаВид с острова Корсика
© Фото : Вита Иванова
Вид с острова Корсика

Не нужен нам берег французский

Глава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© Фото предоставлено правительством Каталонии
Каталония назвала своей целью "декларацию о взаимозависимости" с Испанией
Период, который в наши дни переживает Корсика, можно назвать ключевым для ее истории. Впервые за 40 лет борьбы националисты смогли оказаться у власти, при этом мандат, полученный ими, чрезвычайно краток. По причине административной реформы уже в декабре островитян снова пригласят к избирательным урнам. Симеони уверен, что президент Макрон просто тянет время до нового голосования, собираясь иметь дело уже со следующей администрацией. Однако высока вероятность того, что состоять она будет из тех же неуступчивых националистов, кандидаты от которых успешно выступили на недавних парламентских выборах 2017 года.

При повторении невыгодного для себя результата Париж может сыграть и на противоречиях, которые возникают между умеренными и радикальными силами на острове. "Корсиканский национализм распадается на сторонников автономии и на сепаратистов. Сегодня они вместе правят в парламенте, однако к выборам готовятся по отдельности", — рассказал в интервью РИА Новости глава Ассоциации русско-корсиканской дружбы Жан Майборода.
По его словам, угрозы Макрону, с которыми выступили неизвестные борцы за независимость, разделили политиков острова. "Симеони, глава умеренных, открестился от этой декларации. Таламони не стал одобрять ее, но, как кажется, его единомышленники поддерживают связи с этими людьми", — считает эксперт.

Между тем у Симеони тоже имелись связи с самыми радикальными сепаратистами на острове: адвокат по профессии, будущий политик защищал на суде Ивана Колонну, террориста, застрелившего префекта Корсики Клода Эриньяка в 1998 году.

Тень Макрона над Островом красоты

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Политолог: Макрон хочет показать военным, что он жесткий и с характером
Майборода считает, что большинство корсиканцев все еще не готово к независимости, хотя отмечает популярность этой идеи у молодежи и студентов. "Все, однако, решат выборы и то, сколько голосов получит партия Таламони", — говорит он. В прошлом у корсиканцев — опыт вооруженной борьбы и терроризма, которую вела группировка FLNC, в 2014 году сложившая оружие.

Сегодня, как говорит Майборода, политический класс Корсики не приемлет насильственных методов и опасается компрометации своего дела экстремистами. Однако появление на горизонте Макрона ставит мирную автономизацию Корсики под сомнение, ведь президент Франции известен своим нежеланием идти на уступки. Тем более что, в отличие от своего предшественника Олланда (тот упоминал официальный статус корсиканского), Макрон островитянам ничего не обещал.

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