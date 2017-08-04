Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло почти 1,9 тысячи человек

ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Министр здравоохранения Йемена Насер Бааум заявил, что от эпидемии холеры в стране погибли 1890 человек, сообщает в пятницу эмиратское информационное агентство WAM.

По словам министра, эта цифра включает смертельные случаи во всех провинциях Йемена начиная с конца апреля. Наибольшее распространение эпидемия получила в провинциях Хадджа, Сана, Ходейда, Амран и Ибб.

В то же время министр отметил, что благодаря поддержке благотворительных организаций из ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта смертность от этого заболевания удалось существенно сократить.

Ранее сообщалось, что, по данным ВОЗ, с 27 апреля (с начала вспышки заболевания) по 19 июля в 21 из 23 провинций Йемена было зарегистрировано свыше 368 тысяч случаев подозрения на холеру и 1828 смертей.