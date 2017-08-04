Менеджер Volkswagen признал себя виновным в деле о "дизельном скандале"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Менеджер автоконцерна Volkswagen AG Оливер Шмидт признал себя виновным в окружном суде Детройта по делу о "дизельном скандале", сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, Шмидту грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере от 40 тысяч до 400 тысяч долларов. Агентство также поясняет, что всего в США обвинение вынесено восьмерым менеджерам автоконцерна.

Volkswagen обвиняется в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Шмидт, возглавлявший отдел по вопросам соблюдения нормативных требований компании в США, был арестован в начале января в штате Флорида сотрудниками ФБР. Суд предъявил ему обвинения в сговоре и мошенничестве.

Сообщалось также, что судья в США отказал в освобождении под залог Шмидту, которому по совокупности выдвинутых обвинений грозит до 169 лет лишения свободы, указав, что Шмидт, как немецкий гражданин, может вернуться в Германию, с которой у США нет договора об экстрадиции.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.