"Хезболлах": армия Ливана сама может освободить от ИГ* приграничные районы

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанская армия достаточно вооружена и опытна для самостоятельной операции по освобождению пограничных с Сирией горных районов от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

Бойцы "Хезболлах" 21 июля начали операцию по освобождению горного района Эрсаль на границе с Сирией от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ). За семь дней боевых действий при поддержке сирийской армии на территории САР бойцам ливанского шиитского движения удалось полностью освободить ливанскую территорию от боевиков группировки.

"Ливанская армия способна провести эту операцию (освобождение горных районов на границе с Сирией от ИГ*), армия обладает достаточным вооружением, имеет подготовленных офицеров и солдат и не нуждается в чьей-либо помощи… Ливанская армия несет ответственность за освобождение оставшейся горной территории, и эта операция уже началась", — сказал Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

Лидер шиитского движения отметил, что ИГ* контролирует 141 квадратный километр территории с ливанской стороны и 55 квадратных километров пограничной сирийской территории.

По словам Насруллы, командование ливанской армии медлит с началом основной фазы операции против ИГ* из-за политических решений в стране, а не из-за промедления офицеров ВС и служб безопасности.

"(Если это потребуется), мы пойдем в бой на стороне ливанской армии на ливанской территории. Мы готовы помочь и в ответе за свои действия… Мы хотим, чтобы армия провела быстрое и победоносное сражение с наименьшими потерями", — добавил лидер "Хезболлах".