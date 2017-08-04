Мединский о решении по музею лагеря Собибор: у Варшавы историческая амнезия

ЖУКОВ, 4 авг — РИА Новости. Россия исключена из состава партнеров по созданию музея на территории бывшего лагеря смерти Собибор в Польше, где в годы войны состоялся единственный успешный побег, организованный офицером Красной армии Александром Печерским, таким образом польская сторона лишает народ общей истории и демонстрирует историческую амнезию, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Министр рассказал, что два года назад Россия и Польша обсуждали план создания совместного музейного комплекса на территории бывшего лагеря смерти Собибор. Именно здесь офицер Красной армии Александр Печерский организовал восстание и с группой советских солдат совершил побег.

"Два года назад я передал в качестве одного из экспонатов будущего музея, который мы готовы были софинансировать с нашей стороны, официальную копию указа президента о специальном награждении Александра Печерского Орденом мужества. У него были другие награды, но конкретно за побег он не был награжден", — рассказал министр.

Он подчеркнул, что Печерский также был удостоен высших наград Голландии, Израиля и Польши. Однако несколько дней назад польская сторона прислала уведомление о том, что Россия исключена из состава партнеров.

"Теперь будет музей обо всем, кроме Александра Печерского и роли советских военнопленных. Как будто восстание произошло само по себе, и русских там не было… Вот такая историческая амнезия поразила, к сожалению, сейчас тех, кто занимается в Польше исторической политикой", — пояснил Мединский.

По его мнению, польская сторона лишает истории свой народ, пытаясь "выдрать целые главы общей истории".