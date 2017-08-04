МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сотрудник управления криминальной полиции Германии (LKA) пытался использовать Ахмада А., совершившего нападение в Гамбурге, в качестве информатора, сообщает газета Spiegel.

Как пишет издание, в июне 2016 сотрудник LKA посетил приют для беженцев, в котором жил Ахмад А. Он должен был обучить сотрудников приюта в рамках повышения осведомленности по вопросам исламизма. Тогда ему сообщили, что один из жителей приюта — Ахмад А. — вел себя странно. Сотрудник полиции постарался выведать у него информацию об "исламистской обстановке" в Гамбурге, однако его попытка не увенчалась успехом.

Издание отмечает, что органы государственной безопасности обладали куда большим количеством указаний на то, что Ахмад А. был "радикализован", чем сообщалось ранее. В частности, в сентябре 2016 года власти Гамбурга получили информацию о том, что Ахмад А. узнавал, как лучше попасть в Сирию, вероятно, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена РФ).

Вскоре после этого сотрудница кафе для беженцев, которое часто посещал Ахмад А., сообщила, что он заявлял, что "террор сюда тоже придет". Кроме того, по словам друзей Ахмада А., он ругал мусульман, которые не следовали законам ислама.

Как пишет газета, Ахмад А. пил алкогольные напитки и курил марихуану. Отмечается, что после нападения в его крови были обнаружены следы каннабиса.

Мужчина 28 июля напал с ножом на людей в супермаркете Edeka в Гамбурге. Один человек был убит, семеро получили ранения. Нападавший был задержан. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении является 26-летним уроженцем ОАЭ. Он прибыл в ФРГ в качестве беженца, однако немецкие власти отклонили его прошение. Его должны были депортировать в течение нескольких дней.