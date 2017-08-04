Первая сессия учредительного собрания Венесуэлы пройдет в субботу

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Избранная главой национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что первая сессия нового законодательного органа пройдет в субботу, 5 августа.

"Не думайте, что мы будем ждать недели, месяцы и годы, с завтрашнего дня мы начинаем действовать", – заявила Родригес в прямом эфире государственного телевидения, транслировавшего инаугурационную церемонию учредительного собрания.

Созыв собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления, был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.