Самолеты и вертолеты ВВС США прибыли в Эстонию для участия в учениях

ТАЛЛИН, 4 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Американские штурмовики А-10 Thunderbolt и подразделение вертолетов UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook в пятницу приземлились на авиабазе Эмари под Таллином для участия в совместных учениях, которые пройдут с 7 по 18 августа в воздушном пространстве республики, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

"В совместных учениях примут участие представляющие Национальную гвардию американского штата Мэриленд эскадрилья штурмовиков A-10 Thunderbolt и подразделение вертолетов UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook. В учениях также примут участие военнослужащие эстонских Сил обороны, дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны")", — говорится в сообщении.

Основная часть учений пройдет в зоне расположенного в городке Тапа Центрального полигона Сил обороны.

A-10 Thunderbolt — штурмовик, основным предназначением которого является борьба с бронетехникой противника, а также уничтожение различных наземных целей. Хотя серийное производство A-10 было завершено в 1984 году, штурмовики продолжают использовать и в настоящее время. Всего было изготовлено 715 самолетов.

Вертолет Black Hawk является основным транспортным и штурмовым вертолетом сухопутной армии США. Эта двухдвигательная машина с одним четырехлопастным несущим винтом способна взять на борт от 11 до 14 солдат с полным боевым снаряжением.

CH-47 Chinook — тяжёлый военно-транспортный вертолёт двухвинтовой продольной схемы. Широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Состоит на вооружении более 20 стран мира. Предназначен для высадки десанта, эвакуации раненых с поля боя и доставки грузов и военной техники.