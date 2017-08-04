Израиль расследует убийство двух иорданцев сотрудником посольства в Аммане

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг — РИА Новости. Госпрокуратура Израиля попросила полицию страны провести расследование убийства двух иорданцев охранником израильского посольства в Аммане, сообщило министерство юстиции.

С расследованием инцидента, который в конце прошлого месяца омрачил отношения соседних стран, Иордания, по данным СМИ, увязывает возобновление работы дипмиссии еврейского государства.

"Госпрокуратура с санкции госпрокурора запросила главу следственного управления израильской полиции о проведении проверки инцидента со стрельбой в Иордании", — сказано в заявлении министерства, к которому относится прокуратура.

Текст документа на английском языке распространил МИД Израиля.

"Проверка будет контролироваться госпрокуратурой. В контексте ее проведения в установленном порядке будет рассмотрен вопрос о взаимодействии с иорданскими властями", — сообщил минюст.

У охранника посольства по неясной причине 23 июля произошла ссора с рабочими, которые меняли мебель в арендованной им квартире в Аммане. Один из них набросился на израильтянина с отверткой, тот открыл ответный огонь. От полученных ранений скончались нападавший и хозяин квартиры, который, вероятно, случайно попал под огонь.

Инцидент стал причиной эвакуации всей дипмиссии, а вывоз на родину легкораненого охранника потребовал интенсивных контактов с иорданскими властями, которые сначала отказывались его выпускать. Теплый прием, который был оказан охраннику на родине, включая аудиенцию у премьер-министра, вызвал возмущение в Аммане, где не принимают на веру основную израильскую версию о террористической подоплеке нападения.