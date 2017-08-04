СМИ: оппозиция собирает протест против учредительного собрания в Венесуэле

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Противники созыва национального учредительного собрания, начавшего в пятницу работу в Венесуэле, собираются сейчас на марш протеста и намерены двигаться к зданию Национальной ассамблеи, где проходит первое заседание нового законодательного органа.

По данным портала Nacional, оппозиционеры собираются сразу в пяти местах, чтобы оттуда двинуться к парламенту. С утра проходы к зданию были перекрыты гвардией, однако потом их открыли, чтобы дать доступ сторонникам властей, собравшимся также у парламента.

"Вместе с этим смелым народом сегодня мы идем к Национальной ассамблее в знак протеста против учредительного мошенничества", – заявил депутат Карлос Папарони.

Оппозиция, как и многие страны мира, не признает результатов выборов в учредительное собрание, заявляя об их фальсификации. Власти отвергают эти обвинения.