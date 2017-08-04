Бразилия предложит исключить Венесуэлу из Меркосур

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Бразилия выступит с предложением исключить Венесуэлу из Южноамериканского общего рынка (Меркосур) до восстановления демократии в стране, заявил в пятницу глава бразильского МИД Алоизиу Нунес.

"Это нетерпимо, что у нас на южноамериканском континенте будет диктатура. В Венесуэле есть нарушение демократического порядка, и, как следствие, Бразилия предложит, чтобы она была исключена из Меркосур до возвращения демократии", – написал Нунес в своем микроблоге в Twitter.

É intolerável que nós tenhamos no continente sul-americano uma ditadura. Houve uma ruptura da ordem democrática na Venezuela. — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) 4 августа 2017 г. E, por consequência, o Brasil vai propor que ela seja suspensa do Mercosul até que a democracia volte. — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) 4 августа 2017 г.

​Ранее президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что членство Венесуэлы в Меркосур должно быть окончательно приостановлено. В декабре 2016 года решением остальных участников организации Венесуэла уже была временно исключена из регионального блока в связи с невыполнением норм организации.

Глава МИД Парагвая Эладио Лоисага также заявил, что страны Меркосур изучают вопрос об окончательном исключении из своих рядов Венесуэлы после выборов в национальное учредительное собрание. Оно начало работу в пятницу и должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы.

В субботу в Бразилии встретятся главы МИД стран Меркосур, они будут обсуждать ситуацию в Венесуэле.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.