Косачев назвал решение ЕС о расширении санкций вердиктом в пользу США

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение Евросоюза о расширении антироссийских санкций из-за скандала с турбинами Siemens – это вердикт в пользу США, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юридических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список санкций ЕС по делу Siemens попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

"Решение Совета Евросоюза о расширении санкций против России в связи с предполагаемыми поставками газовых турбин Siemens в Крым – это вердикт, прежде всего, в пользу Америки", — сказал сенатор.

По его словам, собственные санкции ЕС не имели бы особого веса, не будь за спиной европейцев "дяди Сэма" с "кнутом" — с угрозой применить собственные меры к европейским нарушителям общей репрессивной политики.

"И конгресс только что убедительно показал, что союзниками из Европы легко пожертвуют даже без нарушений, когда речь о России и о собственных экономических выгодах Америки. То, как в ответ Европа пожурила США, там, похоже, даже не заметили. Зато вашингтонского "кнута" боятся как огня европейские фирмы и политики", — подчеркнул Косачев.

"Тот факт, что инициатором нынешнего расширения санкций стала именно Германия, говорит явно не в ее пользу — такое стремление продемонстрировать лояльность "Большому брату" выглядит весьма конфузным", — считает законодатель.

"Да и вряд ли это оценят: наоборот, чем больше такой гиперлояльности, тем меньше будут обращать внимание на ее жалобы в будущем", — добавил он.

Объяснение в коммюнике Совета ЕС, что санкции должны препятствовать "созданию независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя", лишний раз подтверждает, что "реальная мишень санкций – жители Крыма", подчеркнул Косачев.

"Никого в "гуманном" Евросоюзе не волновало, когда Украина перекрывала свет и воду людям за то, что они сделали неугодный ей выбор: прав крымчан – в том числе на нормальные условия жизни – для Брюсселя не существует", — отметил сенатор. Политика опять важнее прав человека, добавил он.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.