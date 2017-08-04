Главой учредительного собрания Венесуэлы стала экс-министр иностранных дел

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Главой нового законодательного органа Венесуэлы — национального учредительного собрания — стала Делси Родригес, ранее занимавшая пост министра иностранных дел.

Такое предложение было сделано вице-президентом Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Первым же голосованием путем простого поднятия рук члены собрания одобрили ее кандидатуру, ее заместителем стал бывший министр по делам коммун Аристобуло Истурис. Голосование проходило в прямом эфире гостелевидения.

Созыв собрания, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны, был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Генеральная прокуратура Венесуэлы в четверг потребовала отменить начало работы собрания, мотивировав это предположением о совершении преступлений в рамках выборного процесса в этот орган.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены по меньшей мере на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.