Boeing Dreamliner нарисовал свою проекцию в небе над США

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Целью полета пассажирского лайнера Boeing 787 Dreamliner, "нарисовавшего" в небе над США свою проекцию, было тестирование нового двигателя компании Rolls Royce, сообщает портал Flightradar24.

В четверг авиакомпания Boeing организовала полет пассажирского лайнера Boeing 787 Dreamliner, маршрут которого повторял очертания этой модели самолета.

Как сообщается, тестовый полет позволил компаниям Boeing и Rolls Royce "доказать регуляторам, что самолет может осуществлять безопасные дальние перелеты на одном двигателе". Общая продолжительность полета составила 18 часов.

По данным официального сайта Boeing, маршрут лайнера был проложен через 22 американских штата. "Модель 787 Dreamliner создана для того, чтобы позволить перевозчикам осуществлять больше прямых рейсов по маршрутам дальнего следования", — пояснили в компании.

Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский самолет, разработанный американской компанией Boeing Commercial Airplanes. Он рассчитан на 250-330 пассажиров. Boeing утверждает, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие разработки.