МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пентагон потратил почти полмиллиарда долларов на учения для афганских сотрудников разведки по специальной программе, при этом заметных результатов достичь не удалось, сообщает комиссия Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR).

В докладе SIGAR сообщается, что Пентагон потратил 457,7 миллиона долларов, заключив два контракта в период между 2010 и 2013 годами с двумя афганскими компаниями Legacy Afghanistan R&D и Afghanistan Source Operations Management (ASOM).

Всего в учениях участвовали около 70 сотрудников Сил национальной безопасности и обороны Афганистана (ANDSF). Как заявляет комиссия, учения не привели к заметным результатам, "значительные части" ANDSF не выполнили минимальные требования для завершения учений. Отмечается, что не было замечено "никаких свидетельств улучшения в связи с контрактами Legacy и ASOM".

"Из-за недостатка показателей результативности… и зависимости от данных, предоставленных подрядчиком для программы ASOM, практически невозможно измерить отдачу от инвестиций правительства в 457,7 миллиона долларов", — отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что по данным SIGAR, Пентагон потратил 94 миллиона долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают два процента территории страны.