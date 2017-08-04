В Венесуэле начало работу национальное учредительное собрание

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Национальное учредительное собрание, которое займется подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной, начало работу в пятницу в Каракасе.

Открытие первого заседания проходит в здании Национальной ассамблеи и транслируется в эфире государственного телевидения. В руках у 545 членов собрания находятся портреты экс-президента Уго Чавеса и национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

Вокруг здания парламента собрались тысячи сторонников властей, приветствующих открытие ассамблеи. Оппозиция, не согласная с ее созывом, в ближайшее время начнет свои манифестации протеста, которые должны направиться к парламенту, подходы к которому были с утра перекрыты гвардией.

По официальным данным национального избирательного совета (НИС), в выборах членов собрания приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривает оппозиция.

Ее сомнения подтвердил глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для НИС, Антонио Мухика. На недавней пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Генпрокуратура уже начала расследование по данным заявлениям, а Мадуро и глава НИС Тибисай Лусена отвергли обвинения в подтасовках.

В пятницу Ватикан призвал приостановить инициативу, связанную с созывом учредительного собрания, указав, что вместо содействия национальному примирению она ведет лишь к усилению напряженности в обществе. О непризнании результатов выборов в собрание заявили многие страны мира.