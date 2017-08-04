В Израиле на разделительном барьере появились гигантские граффити с Трампом

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Два гигантских граффити, изображающих президента США Дональда Трампа, появились на разделительном барьере между Иерусалимом и Вифлеемом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

​На одном из граффити Трамп изображен обнимающим и целующим сторожевую башню на углу барьера. Изо рта нарисованного американского президента вылетают маленькие красные сердечки.

Второе граффити изображает Трампа в черном костюме и кипе. Он притрагивается к стене рукой. Подобные фотографии Трампа были сделаны в ходе его майского визита в Иерусалим к Стене плача. На граффити добавлена фраза: "Я построю тебе брата". Ранее Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за которую, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны неоднократно категорически заявляли, что не собираются платить.

Trump graffiti resembling Banksy appears on Israeli barrier in West Bank city of Bethlehem via @irish_news https://t.co/efNGKsDC0Y — Merribeth Herbert (@beansi50) 4 августа 2017 г.

​СМИ предполагают, что работу мог выполнить самый знаменитый и загадочный уличный художник Бэнкси. Подтверждения этим предположениям пока нет. Ранее Бэнкси не раз писал граффити на стене, разделяющей палестинские территории и Израиль. Одной из самых известных его работ в этом месте считается граффити, изображающее улетающую на воздушных шарах девочку.

В марте Бэнкси открыл гостиницу в Вифлееме, находящемся под контролем Палестинской национальной администрации, "с самым худшим видом в мире" – на израильский разделительный барьер. В гостинице Walled-Off Hotel девять комнат, каждая из которых оформлена при помощи работ Бэнкси, в том числе настенной живописи, изображающей палестинца в арафатке, который дерется подушками с израильским полицейским.