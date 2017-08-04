ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что утечки секретной информации в СМИ поставили под угрозу безопасность страны.

По его словам, все, кто занимался и занимается утечками секретной информации, будут преследоваться по закону, а информация об их деятельности будет передана ФБР.

Коутс отметил, что раскрытие секретной информации "привело к огромной угрозе нашей национальной безопасности".

"Они поставили под угрозу мужчин и женщин нашего разведсообщества, вооруженные силы и тех, кто служит за рубежом. Они дали нашим врагам знание о нашей деятельности", — сообщил журналистам на пресс-конференции глава нацразведки США.

По его словам, это также затрудняет возможность делиться информацией непосредственно с союзниками США. "Я хочу отметить, что эти действия исходят не только от разведсообщества, они исходят от широкого круга источников, из правительства, включая исполнительную власть и включая конгресс", — добавил он. Коутс также порекомендовал всем, у кого есть обеспокоенности в этой сфере — докладывать в соответствующие ведомства.