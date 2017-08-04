ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что утечки секретной информации в СМИ поставили под угрозу безопасность страны.
По его словам, все, кто занимался и занимается утечками секретной информации, будут преследоваться по закону, а информация об их деятельности будет передана ФБР.
Коутс отметил, что раскрытие секретной информации "привело к огромной угрозе нашей национальной безопасности".
"Они поставили под угрозу мужчин и женщин нашего разведсообщества, вооруженные силы и тех, кто служит за рубежом. Они дали нашим врагам знание о нашей деятельности", — сообщил журналистам на пресс-конференции глава нацразведки США.