Суд арестовал имущество депутата Рады Добкина

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости. Суд в Киеве наложил арест на имущество депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина, передает в пятницу агентство УНИАН со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал в отношении Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Добкин назвал размер залога необоснованно большим и заявил, что не будет вносить деньги. Однако позже залог за депутата внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников, благодаря этому Добкин остался на свободе. На данный момент защита Добкина подала апелляционную жалобу на избрание депутату меры пресечения.

"Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина", — сообщило издание.

В частности, суд наложил арест на два жилых дома депутата, два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов, а также земельный участок и винный погреб.